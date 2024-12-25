Borsa İstanbul’da yükseliş devam ediyor

Borsa İstanbul, 2024 yılının son haftasında yükseliş gösterdi. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,93 artışla 9.859,45 puana çıkarak önemli bir kazanç sağladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 186,70 puan ve yüzde 1,93’lük bir artışla 9.859,45 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira olarak kaydedildi.

Sektör bazında, bankacılık endeksi yüzde 3,80’lik yükselişle en fazla değer kazanan sektör oldu. Holding endeksi de yüzde 1,72’lik bir artış gösterdi. Diğer yandan, sigorta endeksi yüzde 0,13 değer kaybederek günün tek kaybettiren sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ise yılın son haftasında tatiller nedeniyle likidite düşüşü yaşandı. Birçok ülkede borsalar kapalı olurken, açık olan borsalarda işlem hacminin düşük olduğu bildirildi.

Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğu belirtilirken, analistler BIST 100 endeksinin teknik açıdan 10.000 ve 10.150 puan seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.