Borsa İstanbul’daki şirketlerin yönetim kurullarındaki kadın oranı yüzde 18,7’ye yükseldi

Yüzde 30 Kulübü tarafından düzenlenen 11. Kadın Direktörler Konferansı, 12 Şubat’ta The Marmara Taksim’de, “Finansın Gücüyle Dönüşüm: Yönetim Kurullarında Kadın Temsilinin Artırılması” temasıyla gerçekleştirildi.

Konferansta Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun 2013 yılından bu yana yayınladığı, Türkiye’de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu’nun 11’incisi kamuoyu ile paylaşıldı. Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketlerin yönetim kurullarındaki toplumsal cinsiyet dengesini inceleyerek kurumsal yönetim anlamında yıllık bazda değerlendirmede bulunan rapora göre; 2024 yılında BIST yönetim kurullarında yer alan kadınların oranında düşük de olsa bir ilerleme kaydedildi.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Ata Can Bertay’ın, “Türkiye’de Yönetim Kurulunda Kadın Raporu” sunumundaki 2024 yılı verilerine göre; BIST’e kayıtlı olan 562 şirketin pay sahipleri, 2024 yılında yönetim kurullarına 3745 direktör atadı. Bu direktörlerin 1274’ü yani %34’ünü bağımsız yönetim kurulu üyeleri oluşturdu. Kadın üye oranı ise %17,9’dan %18,7’ye yükseldi. 2024 yılında 562 şirketin 191’inin yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluştu. Bu sayı tüm şirketlerin %34’üne karşılık geldi. 2023 yılında yönetim kurullarının tamamı erkek olan şirketlerin sayısı 179, tüm şirketlerdeki oranı ise in %34,6 olarak hesaplanmıştı.

Kadın CEO sayısı 25’e yükseldi

Tüm BIST şirketleri içerisinde yönetim kurulu başkanı kadın olan şirket sayısı 45’ten 50’ye yükselirken, yönetim kurulunda yer alan kadın CEO sayısı 23’ten 25’e yükseldi. SPK’nın önerdiği minimum kadın üye oranı olan %25’i yakalayan şirket sayısı 154’ten 183’e yükselse de tüm şirketlerin sadece %32,6’sını oluşturdu. En az 3 kadın üyesi olan 95 şirket tüm şirketlerin sadece %16,9’unu oluşturdu.

Raporda, 467 şirketin henüz karar mekanizmalarında etkin toplumsal cinsiyet çeşitliliğini sağlayamadığına dikkat çekildi.