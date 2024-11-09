Borsa İstanbul'daki yatırımcı sayısı 7 milyonun altında

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Borsa İstanbul'daki yatırımcı ile hesap sayılarını açıkladı.

Buna göre dün itibariyle pay senedi yatırımcı sayısı 6,99 milyon oldu. Bir önceki hafta yatırımcı sayısı 7,02 milyon seviyesinde bulunuyordu.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 12,2 trilyon TL'den 12,49 trilyon TL'ye yükseldi.

MKK'da kayıtlı toplam hesap sayısı 84,88 milyondan 84,99 milyona, yatırımcı sayısı ise 35,86 milyondan 35,89 milyona yükseldi.

Bakiyeli hesap sayısının 15,24 milyondan 15,22 milyona indiği hafta, bakiyeli yatırımcı sayısı da 10,7 milyondan 10,69 milyona geriledi.

Yatırım fonu yatırımcı sayısında ise 5.41 milyon seviyesinden 5,42 milyona doğru bir çıkış yaşandı.