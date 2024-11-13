Borsa İstanbul'dan 3 hisseye kredili işlem yasağı

Açıklamada Adel Kalemcilik ve İş Girişim Sermayesi için, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADEL.E ve ISGSY.E payları 13/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kervansaray Yatırım Holding için ise KAP'taki açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KERVN.E payları 13/11/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/12/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" ifadelerine yer verildi.