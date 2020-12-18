Borsa İstanbul'dan 3 şirkete yüzde 5'lik fiili dolaşım için ek süre
Fiili dolaşım oranını yüzde 5'in üzerine çıkarmaları için Carrefoursa, Döktaş Dökümcülük ve Sönmez Pamuklu'ya verilen süre uzatıldı.
Borsa İstanbul, Carrefoursa, Döktaş Dökümcülük ve Sönmez Pamuklu'ya fiili dolaşım oranlarını yüzde 5'in üzerine çıkarmaları için ek süre tanıdı. Buna göre 3 şirkete tanınan süre 1 Ocak'tan 31 Mart'a kadar uzatıldı.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde: "17/09/2020 tarihli Borsamız duyurusu ile fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarmaları için 01/01/2021 tarihine kadar süre verilerek uyarılan Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin başvuruları değerlendirilerek, bu şirketlere verilen süre 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır"
Borsa İstanbul, fiili dolaşım oranı yüzde 5’in altındaki şirketlere bu oranı yüzde 5’in üzerine çıkarmaları için 1 Ocak 2021’e kadar süre tanımıştı. Yüzde 5’in üzerine çıkarılmayan payların ise Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmeye devam edeceği uyarısında bulunmuştu.