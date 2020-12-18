Borsa İstanbul'dan 3 şirkete yüzde 5'lik fiili dolaşım için ek süre

Borsa İstanbul, Carrefoursa, Döktaş Dökümcülük ve Sönmez Pamuklu'ya fiili dolaşım oranlarını yüzde 5'in üzerine çıkarmaları için ek süre tanıdı. Buna göre 3 şirkete tanınan süre 1 Ocak'tan 31 Mart'a kadar uzatıldı.

Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama şu şekilde: "17/09/2020 tarihli Borsamız duyurusu ile fiili dolaşım oranını %5'in üstüne çıkarmaları için 01/01/2021 tarihine kadar süre verilerek uyarılan Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş., Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.'nin başvuruları değerlendirilerek, bu şirketlere verilen süre 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır"

Borsa İstanbul, fiili dolaşım oranı yüzde 5’in altındaki şirketlere bu oranı yüzde 5’in üzerine çıkarmaları için 1 Ocak 2021’e kadar süre tanımıştı. Yüzde 5’in üzerine çıkarılmayan payların ise Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmeye devam edeceği uyarısında bulunmuştu.