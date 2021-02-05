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Borsa İstanbul'dan 'emir iptali' kararı

Borsa İstanbul'da açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali yapılabilmesi uygulamasına son verildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Borsa İstanbul A.Ş, pay piyasasında açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali yapılabilmesi uygulamasına son verildiğini duyurdu.

Açıklamada, pay piyasasında açılış seansı uygulanan tüm sermaye piyasası araçlarında, açılış seanslarında "piyasa" ve "piyasadan limite" emir türlerinin girilemeyeceği ve açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali yapılamayacağı belirtildi.

Yeni işlem kurallarına göre oluşturulacak seans bölümleri ve seans akışlarının "connect.borsaistanbul.com" üzerinden paylaşılacağı ifade edildi.

Öte yandan uygulamanın 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.