Borsa İstanbul'dan günün ilk yarısında yüzde 1,52'lik artış

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,56 puan değer kazandı.

Dün 8.181,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,80 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 8.218,47 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.218,47, en yüksek ise 8.313,92 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 2,18, sanayi endeksi yüzde 1,07 ve hizmetler endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken, 17'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, İş Bankası (C) ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.920 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0710, sterlin/dolar paritesi 1,2470 ve dolar/yen paritesi 147,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8400 liradan, avro 28,7890 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.920 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,7 azalışla 89,8 dolardan işlem görüyor.