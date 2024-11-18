Borsa İstanbul'dan haftaya yüksek başlangıç (18 Kasım 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,32 yükselişle 9.419,42 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile turizm olurken, tek kaybettiren sektör yüzde 0,48 ile inşaat oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı yüzde 0,33 değer kaybederek 9.389,62 puandan tamamladı.

Analistlere göre bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda.