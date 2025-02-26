Borsa İstanbul'dan üst üste üçüncü gün 'yukarı adım kuralı' kararı

Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksi'nde yer alan şirketlerdeki açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanmasına devam kararını karar verdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Aralık 2024 tarihindeki kararı uyarınca BIST 50 Endeksi'nde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu paylarda 26/02/2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi: "Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir."