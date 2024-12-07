Borsa İstanbul'un kazananları ve kaybedenleri belli oldu

Haftayı yüzde 4,44 değer kazanarak 10.081,00 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 9.573,86 ve en yüksek 10.098,10 puanı gördü. Aynı dönemde hizmetler endeksi yüzde 4,8, sanayi endeksi 3,58, mali endeks yüzde 4,26, teknoloji endeksi ise yüzde 3,84 kazançla haftayı tamamladı.

Garanti BBVA, Koç Holding ve THY

Geride bıraktığımız haftada Borsa İstanbul'un en değerli şirketler sıralamasında 540,12 milyar lirayla Garanti BBVA, 507,18 milyar lirayla Koç Holding ve 414,69 milyar lirayla Türk Hava Yolları il üçü paylaştı.

Haftanın 'en'ler listesi!

BIST 100 endeksinde haftanın kazananı yüzde 37,64 oranında değer kazanan Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olurken onu yüzde 15,13 artışla Coca-Cola, yüzde 13,93 artışla Anadolu Efes izledi.

En çok değer kaybeden hisse ise Yeo Teknoloji Enerji oldu. Yüzde 7 değer kaybı yaşayan şirketi, yüzde 5,41 ile Kontrolmatik Teknoloji, yüzde 4,91 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento takip etti.