Borsa kapanış rekorunu kırdı

BIST 100 endeksi 14,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 54,4 milyar lira seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 2.326,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, savaşın belirsizliklerinin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olması nedeniyele, Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını belirtti.

Yarın ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları piyasaların odağında olacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 ve 2.250 seviyelerinin destek, 2.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydedildi.