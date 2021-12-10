Borsa kapanışta haftalık bazda rekor kırdı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 43,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,86 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 değer kazancıyla günü 2.035,48 puandan tamamlayarak haftalık bazda tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, COVID-19 salgınında artan vaka sayısının risk iştahını azalttığını belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Analistler TCMB'nin de Para Politikası Kurulu toplantısında da bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 14'e çekileceğini tahmin ediyor.