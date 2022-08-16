Borsa kapanışta rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 65,9 milyar lira ile 17 Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,67, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,60 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 2,80 ile spor oldu.

Artan risk iştahı ve borsanın küresel piyasalardan pozitif ayrışması ve devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmalar devam etti.

Yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, yurt dışında ise İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Euro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de temmuz ayına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.950 seviyesi direnç, 2.880 ve 2.850 puanın destek konumunda bulunuyor.