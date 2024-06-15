Borsa kazancına vergi ertelendi, endeks çıkışa geçti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in borsaya yönelik vergi çalışmalarını ertelediklerini açıklamasının ardından ilk işlem gününde borsada poziif atmosfer yaşandı.
Haber Merkezi
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BIST 100 endeksi güne yüzde 1,32 artışla başladı. Bankacılık endeksinde yüzde 1,9'luk artış kaydedildi. Borsa günü yüzde 0.76 artışla kapattı.
Hisse senetleri bu ay borsa kazançlarına veya işlemlere getirilmesi planlanan vergi haberleri sebebiyle baskı altındaydı. Yeni vergi paketinin yakın zamanda TBMM’ye sunulacağı bildirildi.