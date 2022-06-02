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Borsa, rekorlarını 2.601 puanın üzerine taşıdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,28 kazançla günü 2.601,56 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Endeks gün içinde 2.603,34 puanla rekor seviyeyi gördü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 40,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,68 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,89 ile spor oldu.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik veriler ve merkez bankaları yetkililerinin söylemlerindeki "şahin" ton nedeniyle küresel risk iştahında dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.650 seviyesinin direnç, 2.500 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Borsa günü rekorlarla tamamladı

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Borsa günü rekorlarla tamamladı
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