Borsa sınırlı yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak günü 1.531,05 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,23 puan artarken, toplam işlem hacmi 31,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,14 ile madencilik oldu.

Analistler, koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde işsizlik ve perakende satışlar, ABD'de fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.505 puanın destek, 1.570 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.