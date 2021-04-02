Borsa sınırlı yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,25 değer kazanarak günü 1.430,19 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Haftaya yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD'de fabrika siparişleri, Çin'de enflasyon, başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Öte yandan, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa piyasaları işlem görmedi.