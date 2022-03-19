Borsa şirketleri yatırımcısına 57,3 milyar TL dağıtacak

Ufuk KORCAN

Piyasalar geride bıraktığımız hafta Rusya-Ukrayna savaşı ile merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artırırken yılın geri kalanında da faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini verdi. Bilanço küçültmeye yakın zamanda başlayacak olan Fed, enfl asyon ve büyüme beklentilerini de aşağı yönlü revize etti. Fed’in açıklamaları ‘şahin’ tonda gelse de beklentiler doğrultusunda olması piyasalarda bir rahatlama yarattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yine beklendiği gibi politika faizlerinde bir değişikliğe gitmedi.

ALTERNATİF ARAYIŞI SÜRÜYOR

Başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarındaki hareketler yakından takip edilen diğer gündem maddesiydi. Dolar hafta boyu 14.50-14.92 TL aralığında dalgalanırken hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı Borsa İstanbul 2.100 puanın üzerine çıktı. Yüksek enfl asyona karşın mevduat gibi sabit getirili enstrümanlardaki faiz oranlarının görece düşüklüğü yatırımcıları yeni arayışlara itiyor. Bu nedenle hisse senedi bir adım öne çıkmış durumda. Hisse senedi alırken değer artışının yanında temettü verimi özellikle gelişmiş ülkelerdeki yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Son yıllarda finansal okuryazarlığın bir miktar artmasıyla yerli yatırımcıların bir kısmı temettüyü dikkate almaya başladı.

107 ŞİRKET AÇIKLADI

Bu sayfada da dönem dönem hisse senedine yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların uzun vadeli bakmaları ve düzenli temettü ödeyen hisseleri tercih etmeleri yönünde görüşlere yer veriyoruz. Bugün de 2021 yılı karlarından temettü ödeme kararı alan şirketlere bakacağız. Şu ana kaadar 107 şirket bu yıl içerisinde ortaklarına temettü dağıtacağını açıkladı. Toplam piyasa değerleri 1.2 trilyon TL'nin üzerinde olan bu şirketlerin dağıtacaklarını açıkladıkları brüt temettü tutarı 63.7 milyar TL, net temettü tutarı ise toplam 57.3 milyar TL'yi buluyor.

Borsada 2.109 puan destek olmalı

BİST 100 Endeksi’nin yükseliş trendi üzerindeki seyri sürüyor. Ancak bu trendin destek noktasına oldukça yakın seviyelerde hareketlerin oluşması ve zaman zaman trend desteğinin altına gelinmesi endekste yukarı yönü destekleyecek güç konusunda bazı sorunlar olduğunu gösteriyor. Buna rağmen 2 bin 109 puan seviyesinde bulunan direnç noktasının üzerine çıkılması olumlu. Bu nokta destek seviyesi haline getirilmeye çalışılıyor. Bu gerçekleşirse kademeli de olsa ilk aşamada 2 bin 280-2 bin 405 puan seviyeleri hedefl enebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2 bin 109 puan seviyesinin altına gelinmesi 2 bin 57 ve 2 bin 8 puan seviyeleri destek görevi görecek.

En yüksek temettü verimi Erdemir'de

Temettü dağıtma kararı açıklayan şirketler arasında en yüksek temettü verimine sahip şirketin Ereğli Demir Çelik (Erdemir) olduğu görülüyor. 22 Mart tarihinde 14 milyar TL net temettü dağıtacak Erdemir’in temettü verimi yüzde 13 seviyesinde. Erdemir’i yüzde 11,6 temettü verimi ile Ege Seramik takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 10,8’lik temettü verimi ile İsdemir geliyor. İsdemir, 22 Mart’ta 7,8 milyar TL’lik temettü ödemesinde bulunacak. Bu temettülerden yararlanmak için ödeme tarihinden 1 gün önce hisse senedi sahip olmak yeterli.

Dolarda 14,61 TL seviyesi kritik

Dolar/TL paritesi 1 Mart tarihinde 13,75 TL seviyesinden başlattığı yükseliş trendinin altına geldi. Bu teknik açıdan olumlu. Ancak bu trendin aşağı yönlü kırıldığının teyidi 14,61 TL seviyesinin altında yapılacak kapanışlarla alınabilir. Bu senaryo gerçekleşirse 14,34 ve 13,96 TL destekleri görülebilir. Özellikle 13,96 TL desteğine dikkat. Çünkü bu seviyenin de altına gelinmesi paritede aşağı yönlü hareketlerin ivmelenmesini sağlayabilir. Ancak 14,61 TL seviyesinin üzerinde kalınması 14,82-14,99 direnç bölgesini kırılma riskini beraberinde getirebilir. Bu senaryoda paritede yukarı hareketlerin agresifl eşebileceği ve kademeli olarak 15,73 TL seviyesinin ilk aşamada hedefl enebileceği unutulmamalı.