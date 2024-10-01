Borsa üç aydır negatif trendde: Üç yıldır böylesi görülmedi

Yüksek faiz ve ekonomik aktivitelerdeki yavaşlamanın etkisiyle Borsa İstanbul bu yıl bekleneni veremedi.

Borsa aylardır iniş çıkışlarla yatırımcısını bezdirirken, son üç aydır düşüş trendine girdi.

Son olarak haziran ayını artıda kapatan borsa, temmuz, ağustos ve eylül aylarını ekside kapattı.

Borsa en son Ocak-Nisan 2021 tarihlerinde düşüş göstererek üç ayı negatif kapatmıştı. O tarihten beri peş peşe üç ay eksi görülmedi.

Son üç ayda BIST 100 endeksi TL bazında yüzde 9.8, dolar bazında yüzde 13 değer kaybetti. En çok kazandıran 10 BIST 100 hissesinin değer artışı TL bazında yüzde 16.52, dolar bazında ise yüzde 12 oldu.