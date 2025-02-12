Borsa yeni güne değer kazanarak başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,92 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.895,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok yüzde 3,98 ile finansal kiralama faktoring kazandırırken, en çok kaybettiren yüzde 0,27 ile spor oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.