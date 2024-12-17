Borsa yeniden 10 bin puanın üzerinde (BIST 100 - 17 Aralık 2024)
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünkü gerilemenin ardından bugüne pozitif başladı. Endeks yüzde 0,15 yükseliş 10 bin puanın üzerine çıktı. Bilişim en çok kazandıran endeks olurken, en çok kaybettiren spor oldu.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,96 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.012,62 puandan güne başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,02 geriledi.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,79 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,70 ile spor oldu.
Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 9.997,66 puandan tamamladı.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.150 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.