Borsa yeniden 5.000 puanın üzerinde

Birol BOZKURT

Seçimler yaklaştıkça Borsa İstanbul’da da volatilite artmaya başladı. Son dönemde bir düşen bir yükselen endeks yatırımcıları başka alternatif aramaya yönlendiriyor. Yurtdışında ise piyasalar daha çok ABD tarafından gelecek verilere odaklanmış durumda.

Paskalya tatili nedeniyle Avrupa borsaları kapalı, ABD borsaları ise açık. Tatil etkisiyle işlem hacminin düşük olduğu haftanın ilk işlem gününe Borsa İstanbul yükselişle başladı. Borsada yaşanan hareketliliği DÜNYA’ya değerlendiren piyasa uzmanları yatırımcıları seçimlere kadar temkinli olmaları konusunda uyarıyor. Uzmanlar, orta ve uzun vadede özellikle seçimlerden sonra borsada pozitif bir seyir yaşanabileceğini belirtiyor.

Borsada 12 aylık hedef 6.800 puan

Peki borsada beklenen yükseliş başladı mı? Dün günü %3’ü aşan yükselişle kapatan endeks 5.000 puanın üzerine çıkmayı başardı. Geçtiğimiz hafta 4.680 puana gerileyerek şubat sonrası en düşük seviyeye gerileyen BIST100, gelen alımlarla haftayı 4.924 puandan kapattı. BIST 100 endeksi yılın ilk çeyreğinde %12 kayıp vermişti.

Borsanın mart ayının ortasından beri 5.000 seviyesinin etra fında seyrettiğini söyleyen Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, Seçimler yaklaşırken, işlem hacimlerinde yaşanan gerilemeye dikkat çekti. Demirtaş,“Yükselişte bankacılık dışı sektörlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Orta ve uzun vadede, seçim sürecinde gözler döviz kurlarında ve para politikalarında olacaktır.

Enflasyonun yükselmesiyle şirketlerin kârlılığını ilk çeyrekten itibaren baskı altına almaya devam edecektir. 12 aylık dönemde BIST100 endeks hedefimiz 6.800 olmakla birlikte, seçimler öncesi endeks üzerinde baskının devam etmesini ve asıl yukarı hareketin, seçimlerden sonra belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte daha baskın olabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Borsada yükseliş zamanı

Yılbaşında bu yana endekste negatif bir ayrışma olduğuna dikkat çeken Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, “Borsadaki negatif ayrışmanın artık dengelenme hatta yükseliş sürecine doğru girdiğini söyleyebiliriz. Yükselişlerde enerji şirketlerin ön plana çıktığını gözlemlesek de genele yayılan bir yükseliş var. Endeksimizde psikolojik olan 5000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 5250 ve 5500 dirençleri hedeflenebilir” ifadelerini kullandı.