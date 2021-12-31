Borsa yılın son gününe artıda başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.867,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,07 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.867,71 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,37 ile turizm oldu.

Dün BIST 100 endeksi satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü de yüzde 1,68 değer kaybıyla 1.863,65 puandan tamamladı.

Bu arada BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık'ta uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralı" bugün de devam edecek. Bugün Almanya, İtalya ve İspanya piyasalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmeyecek. İngiltere ve Fransa'da ise piyasalar öğlene kadar açık olacak.

Analistler, COVID-19 salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 puanın direnç, 1.840 ve 1.790 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.