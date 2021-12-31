Borsa yılın son işlem gününü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi de 16,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,88 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,09 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,88 ile bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi aralık ayında yüzde 2,7 artarken, 2021 yılını da yüzde 25,8 kazançla tamamladı.

Bugün Noel tatili dolayısıyla birçok piyasada işlem gerçekleştirilmiyor.