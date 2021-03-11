Borsa yüzde 0,54 düşüşle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybederek günü 1.556,49 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,76 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,51 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,07 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yarın yurt içinde Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı ile sanayi üretimi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.