Borsa yüzde 0,87 yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,87 değer kazanarak günü 1.549,53 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,34 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,58 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,32 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 0,56 ile madencilik oldu. Yüzde 1,38 değer kazanan BIST Sınai endeksi ise tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Biden'ın teşvik paketi bekleniyor

Analistler, ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın, 14 Ocak Perşembe günü açıklayacağı mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin küresel ölçekte piyasaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.

ABD'deki siyasi gelişmeler ve yükseliş eğilimini sürdüren ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gidişatın varlık fiyatlarının seyri üzerinde etkili olmaya devam edeceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı "Bej Kitap" raporunun takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 puanın direnç, 1.500 ve 1.470 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.