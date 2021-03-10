Borsa yüzde 1 primli

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak günü 1.564,94 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,23 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,75 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD'de açıklanan çekirdek enflasyon verisinin şubatta yıllık yüzde 1,3'e gerilemesinin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilediğini belirterek, buna bağlı artan risk iştahı ile pay piyasalarının pozitif seyrettiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan ECB'nin, yarınki toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin tahvil faizlerindeki artıştan dolayı endişelerini dile getirebileceği belirtiliyor.