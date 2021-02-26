Borsa yüzde 1,13 düşüşle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,13 değer kaybederek günü 1.471,39 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,82 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,73, holding endeksi yüzde 1,93 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile turizm, en çok kaybettiren ise yüzde 3,20 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert yükselişin, küresel ölçekte risk iştahının azalmasına ve görece riskli varlıklar arasında değerlendirilen pay piyasaları ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısına neden olduğunu ifade etti.

Haftaya yurt içinde büyüme ve enflasyon, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporu, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin destek, 1.520 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.