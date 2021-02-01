Borsa yüzde 1,29 yükselişle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,29 değer kazanarak günü 1.492,45 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,49, holding endeksi yüzde 2,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,94 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,38 ile turizm oldu.

Dolar/TL, 7,1680'e kadar gerileyerek 7 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Analistler, COVID-19 aşısının tedarikine ilişkin Avrupa'dan gelen olumlu haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine yönelik beklentilerle küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini belirtti.

ABD'deki teşvik paketi ve COVID-19 salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesinde büyüme ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin önemli destek, 1.525 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.