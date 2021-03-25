Borsa yüzde 1,38 düşüşle kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaybederek günü 1.394,36 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 27,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,19, holding endeksi yüzde 0,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,34 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, COVID-19 salgınında mutasyon riski ve vaka sayılarındaki yükselişe paralel bazı ülkelerin tedbirleri yeniden sıkılaştırmasının, küresel ekonomide toparlanmaya ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, tüketici güven endeksi, Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.