Borsa zirveyi gördü, yükselişin devamı için gözler ‘Merkez’de

Birol BOZKURT

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte yükselişe geçen yeni ekonomi yönetiminin de belli olmasıyla birlikte yükselişini hızlandıran Borsa İstanbul, dün 5 bin 730 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Ancak borsa zirvede tutunamayarak günü yüzde 0,67 düşüşle 5 bin 588 puandan tamamladı. Borsada yükselişin devamını bekleyen piyasa uzmanları yükselişin hızlanması için yabancı yatırımcının dönmesi gerektiğini söylüyor. Fakat borsada yabancı yatırımcının da hisse satışı mayıs ayında da devam etti. Yabancılar 573,9 milyon dolarlık hisse satışı yaptı.

Yabancı yatırımcılar Türk hisselerine yatırım için yeni ekonomi yönetiminin atacağı adımları bekliyor. Birçok yabancı finans kuruluşu para politikasına dair beklentilerini paylaşırken gözler 22 Haziran’da Merkez Bankası’nın vereceği faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası’ndan faiz artırımı bekleyen piyasa uzmanları, Borsa İstanbul’da yıl sonunda 8 bin 500’e ulaşabileceğini söylüyor.

Yabancı yatırımcıdan 573,9 milyon dolarlık satış

Borsa İstanbul, yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı. Buna göre, yabancılar mayıs ayında 23 milyar 701 milyon dolar alım yaparken, 24 milyar 275 milyon dolar satım gerçekleştirdi.

“Borsada yılsonu hedefi 8 bin 500 puan”

Böylece yabancıların net satım işlemleri 573 milyon 856 bin dolar oldu. Yabancıların toplam işlem hacmi 36 milyar 263 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Son 12 aylık süreçte yabancı yatırımcıların toplam net hisse senedi satışı 4,1 milyar dolar yılbaşından itibaren ise net satış tutarı: 1,7 milyar dolar oldu.

Borsa istanbul'un dolar bazında gidecek çok yolu olduğunu söylelen Yatırım Finansman Yönetmen Yardımcısı Onur Kamil Alkan, “Yılbaşında görülen tarihi zirve 5 bin 704 seviyesi 305 dolara tekabül ediyordu. Yeniden bu seviyelerin test edilmesi için mevcut kurla borsanın 7 bin 200 seviyesine yükselmesi gerekiyor.

Ancak BIST 100’ün dolar bazlı bu seviyelere ulaşabilmesi için, yabancı yatırımcının yeniden Borsa İstanbul’da pozisyon alması gerektiği göz ardı edilmemeli. Bu da, rasyonel ekonomi politikaları, makul kur seviyesi ve faiz oranı yönetimiyle mümkün olabilir. Bu koşulların büyük ölçüde gerçekleşmesi halinde, yılsonu BIST100 endeksi 8 bin-8 bin 500 bandını hedefleyebilir” diye konuştu.

JPMorgan ve Goldman Sachs faiz beklentisini güncelledi

JPMorgan Merkez Bankası'nın bu ayki para politikası toplantısında faizleri yüzde 8.5'ten yüzde 25'e çıkarmasını beklediğini açıkladı. JPMorgan'ın müşterilere yönelik notunda, "Türkiye'de politika faizinin yılsonunda %30 olacağına dair tahminimizi teyit ediyoruz ancak riskler yukarı yönlü" denilen notta, "Türkiye'nin sıkılaşan kredi koşullarından dolayı bu yılın ikinci yarısında resesyona girmesini bekliyoruz" ifadesi yer aldı.

Goldman Sachs ise müşterilerine gönderdiği notta, bize göre bu durum, ortodoks bir karar vericinin faiz oranlarını mevcut mevduat faiz seviyesi olan yüzde 40'a çıkaracağını gösteriyor. Dolar/TL ve enflasyon beklentileri istikrara kavuştuğunda faizlerin hızla düşürülebileceğini, muhtemelen yılsonuna kadar yüzde 25'e indirilebileceğini belirtti. Goldman Sachs ayrıca Türkiye'nin 2023 büyüme tahminini yüzde 2.9'dan yüzde 2.3'e düşürdü.