Borsada 2-6 Ekim'de en çok kazandıran hisse Zorlu Enerji

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,56 kazançla 8.464,93 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.179,93, en yüksek 8.562,70 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,83 kazançla 7.838,99 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,24 yükselişle 9.804,39 puana, Mali Endeks yüzde 2,35 artarak 8.708,83 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,33 değer kazancıyla 13.795,07 puana yükseldi.

En çok kazandıran Zorlu Enerji

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 31,60 ile Zorlu Enerji oldu. Zorlu Enerjiyi, yüzde 19,38 ile Ege Endüstri, yüzde 18,98 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 8,35 ile Çimsa Çimento, yüzde 7,46 ile Yeo Teknoloji Enerji, yüzde 7,16 ile Hektaş şeklinde sıralandı.

En değerlisi Koç Holding

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 400 milyar 671 milyon lirayla Koç Holding, 328 milyar 992 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 321 milyar 784 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.