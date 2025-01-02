Borsada 2024: En çok kazandıran ve kaybettiren sektörler belli oldu!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2024'te yüzde 31,6 getiri sağladı. Endeks 2019'dan bu yana tarihte ilk kez 6 yıl üst üste pozitif getiri sağlamış oldu. 2024'e 7.470,18 puandan giren endeks, yılı 9.830,56 puandan tamamladı.

Dolar bazlı yüzde 10 artış

Endeks geçen sene dolar bazlı yüzde 9,6 artarak 277,85 puana yükselirken, yıl içinde 344,37 dolarla 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini test etti. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi de 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 9 değer kazanarak 1.075,48'e yükseldi.

Önde gelen gelişmekte olan ülke borsalarının geçen yılki performanslarına bakıldığında Arjantin'de Merval endeksi yüzde 172,5, Güney Afrika'da FTSE South Africa endeksi yüzde 10,6, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 8,2, Şili'de IGPA endeksi yüzde 7,2 Polonya'da WIG endeksi yüzde 1,8 değer kazanırken, Brezilya'da Bovespa endeksi yüzde 10,4 ve Meksika'da Mexbol endeksi yüzde 13,7 değer kaybetti.

Sigortacılık getiri lideri

Borsanın ana endeksleri incelendiğinde dört endeksin de yükseliş kaydettiği göze çarparken, en fazla getiriyi yüzde 49,1'le mali endeks sağladı. Mali endeksi, yüzde 46,1'le teknoloji, yüzde 40,2'yle hizmetler endeksi ve yüzde 13,2'yle sanayi endeksi izledi.

Tek kaybettiren spor...

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerine bakıldığında 2024'te en çok kazandıran yüzde 97,4'le sigorta olurken, tek kaybettiren ise yüzde 13,8'le spor oldu.

Yatırımcısına en fazla getiriyi sağlayan sektörlere bakıldığında sigorta sektörünü yüzde 67,3'le iletişim, yüzde 67'yle bankacılık endeksi, yüzde 52,4'le ticaret ve yüzde 46,5'le gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörleri izledi.

Dört hisseden biri kaybettirdi

Geçen yıl hisse bazlı incelendiğinde BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u değer kazanırken, 27'si değer kaybetti. BIST 100 endeksinde geçen yıl yatırımcısına en fazla kazandıran şirket yüzde 153,5'le TAV Havalimanları oldu. Bu şirketi, yüzde 139,6'yla Medical Park Hastaneler Grubu, yüzde 122,2'yle Çelebi Yer Hizmetleri, yüzde 121,5'le Enerya Enerji ve yüzde 121'le Garanti BBVA takip etti.

33 halka arz

Öte yandan Borsa İstanbul, finansman arayışındaki şirketlerin önemli duraklarından biri olmayı sürdürürken, halka arzlar güçlü şekilde devam etti. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) verilerine göre geçen yıl 33 şirket halka arz olurken, halka açılma ihraç tutarı 57,3 milyar lira tutarında gerçekleşti. Geçen sene ayrıca 1,7 trilyon liralık borçlanma aracı ihracı gerçekleşti.