Borsada 23-27 Ekim'de ne çok kazandıran ve kaybettirenler: Mia Teknoloji zirvede!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,61 kazançla 7.706,41 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.384,45, en yüksek 8.084,44 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,78 kazançla 7.104,50 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 5,54 artışla 9.454,79 puana, Mali Endeks yüzde 2,73 artarak 7.993,28 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,01 değer kazancıyla 12.495,26 puana yükseldi.

Borsada en çok kazandıra ve kaybettirenler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,29'la Mia Teknoloji oldu. Mia Teknoloji’ji yüzde 19,96'yla Çimsa Çimento, yüzde 19,95'le Yeo Teknoloji Enerji izledi

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 16,66'yla İpek Doğal Enerji, yüzde 10,54'le Koza Anadolu Metal Madencilik, yüzde 10'la Ege Endüstri şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 351 milyar 982 milyon lirayla Koç Holding, 299 milyar 736 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 297 milyar 922 milyon lirayla Ford Otomotiv oldu.