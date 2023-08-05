Borsada 31 Temmuz - 4 Ağustos haftasında en çok kazandıran ve kaybettirenler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,72 kazançla 7.400,57 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.113,31 puanı, en yüksek 7.427,10 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 5,73 kazançla 6.800,97 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,09 artışla 7.864,54 puana, Mali Endeks yüzde 4,30 primle 7.023,82 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 5,01 değer kazancıyla 11.623,80 puana yükseldi.

Borsada en çok kazandıran hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 39,93 ile Smart Güneş Teknolojileri oldu.

Smart Güneş Teknolojilerini, yüzde 39,11 ile İş Yatırım Menkul Değerler, yüzde 31,38 ile Kontrolmatik Teknoloji izledi.

Borsada en çok kaybettirenler

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,33 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım, yüzde 5,46 ile Bera Holding, yüzde 4,10 ile Vestel Elektronik şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 343 milyar 344 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 338 milyar 576 milyon lirayla Sasa Polyester ve 336 milyar 260 milyon lirayla Koç Holding oldu.​​​​​​​