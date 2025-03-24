Borsada 5 ay sonra bir ilk! BIST 100 endeksi 9 bin puanın altına indi

Geçtiğimiz hafta yaşanan siyasi gelişmelerin ardından yukarı yönlü hareketlenen Borsa İstanbul’da bu hafta düşüş eğilimi dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından haftaya yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, yüzde 4 artışla 9.386 puanı test etmişti.

Ancak devam eden dalgalı seyir sonrası endeks, 8 Kasım 2024’ten bu yana ilk kez 9 bin puanın altını gördü. BIST 100 endeksi yüzde 1,18 oranında düşüşle 8.935 puana geriledi.

Açığa satışa geçici yasak

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte piyasalarda yoğun satış baskısı oluşurken, endeksteki haftalık kayıp yüzde 16’yı aşmıştı. Bu gelişmeler üzerine Borsa İstanbul, pay piyasalarında açığa satış işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Yasak kapsamına, yatırımcıların aynı gün içinde açığa satış tuşuna basmadan gerçekleştirdiği ve kapattığı pozisyonlar da dahil edildi. Alınan önlemin amacı ise piyasada yaşanan aşırı dalgalanmayı sınırlandırmak ve olası spekülatif işlemlerin önüne geçmek.

Şirketlere pay geri alımında esneklik

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açık şirketlerin pay geri alım programlarını daha etkin kullanabilmesi için bazı kısıtlamaları hafifletti. Yeni düzenlemeyle birlikte şirketler, artık pay geri alımı için verdikleri fiyatları, mevcut alım tekliflerinden veya son işlem fiyatlarından daha yüksek seviyede belirleyebilecek. Aynı zamanda açılış ve kapanış seanslarında da geri alım işlemleri gerçekleştirebilecek ve geri alınan hisselerin toplam maliyetine dair üst sınır uygulamasına tabi tutulmayacak.

Emir/işlem oranı değişti

Borsa İstanbul ayrıca emir/işlem oranı (OTR) sınırını 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar geçerli olmak üzere 5:1’den 3:1’e düşürdü. Bu oranı aşan işlemler için uygulanan ceza bedeli ise bugünden itibaren 0,25 TL’den 0,50 TL’ye çıkarıldı.

Teknik görünüm ne diyor?

Analistlere göre BIST 100 endeksi için 9.100 ve 9.000 seviyeleri destek, 9.200 ve 9.300 seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor. Dalgalı seyrin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, piyasa aktörleri hem siyasi gelişmeleri hem de alınan önlemlerin etkilerini yakından izliyor.