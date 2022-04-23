Borsada alırken risk azaltmak

Barış ERKAYA

Borsa yatırımcıları açısından aslında karar vermesi çok kolay dönemler yaşamıyoruz. Tüm diğer yatırım araçlarının karşısında pozitif ayrışmış bir yatırım aracı borsa. Bu durumda ister istemez hisse senedi almaya niyetlenmeden önce sormak lazım, “Acaba pahalıya mı alıyorum” diye. Borsanın geneli için çok yazdık, çizdik…

Yerli yatırımcının gücü

Borsa İstanbul’un aslında reel değerleme açısından tarihinin dip seviyelerinde olduğunu. Fakat bu gerçeği kabul edip şu anda endeksi sırtlayanlar öyle ya da böyle yerli yatırımcılar. Türk menşeli kurumsal fonların portföyleri büyüdükçe de endeksi sırtlama kapasiteleri biraz daha artıyor. Bunu önceki zamanlarda yabancı fonlar yapardı. Bu da demek oluyor ki borsada en azından o zamandan bu yana biraz daha tabana yayılmışlık artarken, biraz daha risk yapısı azalmış.

En çok alırken kazanılır

Yine de bu demek değil ki Borsa İstanbul’da ne alırsanız kazanırsınız. Şu her yatırımcının aklından çıkarmaması gereken bir gerçek ki, hisse senedi yatırımında en çok kazananlar satarken değil öncelikle alırken kazananlardır. Uzun vadeli bir yatırımcı bile olsanız aldığını bir hisse senedini hangi fiyattan aldığını elde ettiğiniz getirinin boyutunu da belirleyecektir her halükarda. Bu nedenle şimdi bilanço zamanı da yaklaşırken Borsa İstanbul’da yaşanabilecek yeni bir bilanço hareketi ve ardından açıklamalar geldikçe yaşanabilecek kar realizasyonları arasında uzmanlar en azından çok yükselmemiş hisselere yatırımın risk/getiri dengesi açısından en doğrusu olduğu inancında.

EN AZ YÜKSELENLERE DİKKAT!

BİST-100 endeksinin 17 Aralık 2021 zirvesinden sonra yaşadığı düşüş ve ardından yatay seyir sonrasında yeni bir yükseliş dalgası başlamıştı. Bu dalganın dip seviyesinin 24 Şubat 2022 olduğunu varsayarken o tarihten bu yana endekste yaşanan yükseliş yüzde 38. BİST-100’e dahil olan bazı hisseler ise bu yükselişe aynı ölçüde ayak uyduramadı. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: Acaba bu performans düşüklüğünün sebebi zaten daha önce ralli gerçekleştirip ardından yaşanan realizasyon olabilir miydi? Bu açıdan bu hisselerin son 12 aylık getirilerini de değerlendirmeye aldık. Son 12 ayda endeks yüzde 90 yükselirken bu periyotta da zayıf kalan hisseleri belki de yakından takip etmek gerekiyor.