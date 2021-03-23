Borsada devre kesici nedir? Devre kesici uygulaması ne kadar sürer?

T.C. Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan ani değişim dolar/TL kurunu olumsuz etkilerken, borsayı da etkisi altına altı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın ilk gününe sert düşüşle başlarken, endekse bağlı devre kesici uygulamasına gidildi. Borsada devre kesici uygulaması haftanın ilk gününün ardından bugün de uygulanırken, borsaya ilgi duyanlar borsada devre kesici nedir ve devre kesici uygulaması ne kadar sürer, sorularına yanıt arıyor.

Borsada devre kesici nedir?

Borsa İstanbul'un uygulaması ile gündeme gelen borsada devre kesici uygulaması, işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi adına uygulanan bir sistemdir. Borsada devre kesici uygulaması ile yatırımcılar ani fiyat dalgalanmalarının negatif etkilerinden korunmuş olur.

Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.

Devre kesici uygulaması yıldız pazarda yüzde 10, ana pazarda yüzde 7,5, alt pazarda ise yüzde 5 oranında tetiklenir. Emir toplama süresi ise yıldız pazarda 5, ana pazar ve alt pazarda 15 dakikadır. Devre kesici sonrası eşleştirme süresi ise yıldız pazar ve ana pazarda 2, alt pazarda ise 15 dakikadır.