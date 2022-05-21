Borsada düşüşler alım fırsatı mı?

Ufuk KORCAN

Bütün dünyanın başı enflasyonla belada. ABD ve İngiltere’de son 40 yılın zirvesine çıkan enflasyon Türkiye’de nisan ayında yüzde 70 sınırına dayandı. Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere ülkeler faiz silahını çekerken piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) da bu yıl sonuna kadar 75 baz puanlık faiz artışı yapacağını fiyatlıyor. Enflasyonla mücadelede faiz aracını masadan kaldıran Türkiye’de ise ekonomik birimler bir taraftan azalan alım gücüyle mücadele ederken diğer taraftan tasarrufl arını enflasyona karşı korumanın derdine düşmüş durumda.

KKM’de yüzde 37 getiri

Geçtiğimiz yıl aralık ayında patlayan döviz talebinin önüne geçebilmek için Kur Korumalı Mevduat (KKM) ürünü piyasaya çıkarılmıştı. Bu ürün özellikle elinde TL olup dolar almak isteyen tasarruf sahiplerine iyi bir seçenek oldu. Ayrıca döviz tutanlardan da bu ürüne önemli bir geçiş yaşandı. Ürünün ilk çıktığı 24 Aralık tarihinde parasını KKM’ye yatıran bir kişinin 6 aylık getirisi kurdaki artışın etkisiyle (25 Haziran’da dolar kurunun 16 TL olması halinde) yüzde 37 olacak. Hsselern çoğu ayak uyduramadı Parasını KKM yerine yüzde 14’ten mevduat yapan birinin 6 aylık getirisi ise yüzde 7’de kalacak. Bono ve tahvil piyasasında da durum pek farklı değil. Tahvil getirileri enflasyon rakamlarından çok uzakta.

Mevduat gibi sabit getirili enstrümanlardaki getiri oranlarının enflasyonun çok altında kalması, bir anda hisse senedini alternatifsiz hale getirdi. BİST 100 Endeksi yılbaşından bu yana dünyadan ciddi anlamda pozitif yönde ayrışarak yüzde 30’a yakın yükseldi. 12 aylık performansa bakıldığında ise endekste yüzde 65’e varan bir artış yaşandı. Yıllık enflasyonun yüzde 70 olduğunu düşünürsek borsanın yatırımcısını enflasyona karşı koruduğu söylenebilir.

Bu ayrışmada her ne kadar yerli yatırımcıların artan ilgisi önemli rol oynasa da 2007 yılında yüzde 73 ile zirve yapan yabancı payının yüzde 36’lara düşmesinin de etkisi var.

Hisse bazında hareketlere baktığımızda ise son 1 yıllık süreçte enflasyon oranının üzerinde getiri sağlayan hisse sayısı sadece 70. Yani borsada işlem gören hisselerin yaklaşık yüzde 17’si yatırımcısını enflasyon karşısında koruyabilmiş. BİST 100 içinde ise enflasyonun üzerinde getiri sağlayan hisse sayısı 28. Bu noktada şunu da hatırlatmakta yarar var. Yine hisse senedi veya endeks fonlarının büyük bölümü de yatırımcısına enflasyon oranlarının üzerinde getiri sağlamayı başardı.

İŞTE BORSADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SEVİYELER

Endekste 2 bin 408 puan seviyesi son derece kritik. Çünkü bu noktanın aşağı kırılması 21 Şubat 2022 haftasında başlayan yükseliş trendinin aşağı yönlü kırılmasının teyidi anlamına geliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi endekste ilk aşamada 2 bin 279 puan seviyesindeki destek noktasının test edilmesine neden olabilir. Bu noktanın altında ise 2 bin 197 ve 2 bin 144 puan destekleri var. Ancak şunu unutmamakta fayda var; endeks bu seviyelere gelse bile hala 4 Ekim 2021 haftasında 1370 puan seviyelerinden başlattığı yükseliş trendinin üzerinde olacak. Bu trendin bir miktar daha orta vadeli olduğu söylenebilir. Önümüzdeki hafta için bu trendin destek noktası ise aynı zamanda yatay destek noktasına da denk gelen 2 bin 116 puan seviyesi. Yani endeks önümüzdeki hafta bu seviyeye denk gelen trendin üzerinde kaldığı sürece ana yönün hala yukarı olduğu söylenebilir. Ancak bu noktanın altına da gelinme endekste trend dönüşümüne yönelik önemli bir sinyal olacak.

Hangi hisseler yatırımcıyı enflasyona karşı koruyabilir?

Bilanço sezonunun sona ermesi, enflasyona endeksli enstrümanın geleceğinin açıklanması borsada son aylarda yaşanan ralliye şu aşamada fren yaptırmışa benziyor. 21 Nisan’da 2.562 puana kadar çıkan BİST 100 Endeksi, 12 Mayıs’ta en düşük 2.361 puanı gördü. Yani 3 haftada yüzde 8’e yakın bir düzeltme oldu. Peki, borsa yeniden yükselişe geçecek mi? Gelen satışlar alım fırsatı mı? Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık, orta vadeli düşünen yatırımcılar için borsadaki düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor. Yaz aylarında hem küresel anlamda hem de Türkiye anlamında piyasalar için rahatlama olabileceğini ifade eden Barışık, “BİST 100 Endeksi için belirlediğimiz 3.000 puan hedefini 4.400 puana revize ettik. Revizenin altında enflasyonist ortamın bir süre daha devam edeceği ve şirket karlarının artacağı varsayımı yatıyor. Şişecam, Erdemir, THY, TAV gibi bu süreci çok iyi yöneten şirketler var. Yani borsa yatırımcıyı enflasyona karşı koruyacaktır. Ancak bu her hisse koruyacak demek değil. Yatırımcılar seçici olmalı. İhracat yapan döviz girdisi olan şirketler tercih edilmeli” diyor.

Dolarda 15.73 TL seviyesi önemli

Dolar/TL paritesinin 15.73 TL seviyesinin üzerine çıkması olumsuz. Teknik anlamda bu seviyenin bir an önce altına inilmesi ve haftalık bazda kapanışlar görülmesi gerekiyor. Olumlu olarak adlandırabileceğimiz bu senaryonun gerçekleşmesi paritede ilk aşamada daha önce direnç bölgesi olarak çalışan 14.85-14.99 TL bandının test edilmesini sağlayabilir. Bu seviyenin altında ise 14.47 TL seviyesinde önemli bir destek noktası bulunuyor. Özellikle bu noktaya dikkat! Zira 14.47 TL seviyesinin altına inilmesi paritenin ocak ayının ilk haftasında başlattığı yükseliş trendinin de kırıldığına yönelik önemli bir sinyal olacak. Ancak parite için en önemli seviye 13.16 TL seviyesinde. Çünkü bu nokta ana yükseliş trendinin destek noktası konumunda. Olumsuz senaryoda ise 15.73 TL seviyesinin üzerinde kalınması durumunda yukarı yönlü ivmenin kademeli olarak da olsa 17.07 TL seviyesine kadar devam etme riski var.