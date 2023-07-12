Borsada gong Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi Fonu için çaldı

Ak Portföy'ün, Türkiye'de yüksek büyüme hızına sahip 30 reel sektör şirketine yatırım fırsatı sunan Büyüyen Şirketler Hisse Senedi Fonu için Borsa İstanbul'da gong töreni gerçekleştirildi. Akbank açıklamasına göre, 300 milyar TL'ye varan varlık büyüklüğü ile "Türkiye'nin özel sektördeki en büyük portföy yönetim şirketi" olan Ak Portföy, tasarruf sahiplerinin yurt içi hisse senetlerindeki farklı temalara kolayca yatırım yapabilmesini sağlayacak yeni fonlar sunmaya devam ediyor.

Ak Portföy, son olarak Türkiye'de yüksek büyüme hızına sahip 30 reel sektör şirketine yatırım fırsatı sağlayan Büyüyen Şirketler Hisse Senedi Fonu'nu tasarruf sahiplerine sundu. Fon, Borsa İstanbul'da işlem gören ve yüksek büyüme göstergelerine sahip şirketlere tek işlemle yatırım yapma fırsatı tanıyor.

Temel stratejisi; enerjiden teknolojiye, tarımdan otomotive kadar Türkiye'nin başlıca sektörlerinde faaliyet gösteren, Borsa İstanbul'da işlem gören ve son 3 yıl içinde belirlenen büyüme kriterlerinde yüksek faaliyet performansı kaydeden şirketlere yatırım yapmak olan fon, büyüme temasına detaylı yatırım süreçlerinin desteği ve profesyonel portföy yöneticilerinin uzmanlığıyla yatırım imkanı veriyor. Türkiye'nin hızlı büyüyen şirketlerine yatırım yapan Ak Portföy Büyüyen Şirketler Fonu, bu özelliğiyle gerek bireysel gerekse kurumsal ve profesyonel yatırımcılara, Türkiye'nin geleceğine bir yatırım seçeneği sunuyor.

Ak Portföy'ün uzman fon yöneticileri, Borsa İstanbul'da işlem gören farklı ölçek ve sektörlerde yüksek büyüme sergileyen şirketleri fona dahil ederken, yatırımcılar, fona yatırım yaptıklarında, alanında öncü ve hızlı büyüyen 30 seçilmiş şirketin hisse senedine ortak oluyor.

Ak Portföy Genel Müdürü Mehmet Ali Ersarı, gong töreninde yaptığı konuşmada, büyüyen şirketlere yatırımın, hisse senetleri varlık sınıfına yatırım yapma konusunda dünyada en yaygın yatırım stratejilerinin başında geldiğini belirterek, "Bugüne değin Türkiye'de doğrudan büyüyen şirketlere yatırım yapma odaklı bir fon bulunmuyordu. Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi Fonu, Türkiye'nin geleceğine yön veren, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren ve hızlı büyüme performansı sergileyen Türk şirketlerine yatırım yapıyor. Bu kapsamda Borsa İstanbul ile birlikte Türkiye'nin ilk büyüme odaklı hisse senedi endeksini de 'Borsa İstanbul Ak Portföy Büyüyen Şirketler Endeksi' adıyla ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüzde 14 pazarı ile Türkiye’nin en büyük n büyük özel sektör portföy yönetim şirketi

Küresel piyasalarda olduğu gibi Türkiye'de de tematik fonlara olan ilginin, tasarruf sahiplerinin yatırım tercihlerinin çeşitlendiğini ve farklılaştığını gösterdiğini aktaran Ersarı, şunları kaydetti:

Ak Portföy'ün hisse senedi fonlarıyla ülkemizin ihracatçı şirketlerinden yerli teknolojilerine, yüksek kar payı ödeyen şirketlerinden bankacılık sektörüne kadar Türkiye'nin en geniş yatırım evreninde geleceği şekillendiren çok sayıda temaya kolayca yatırım yapma imkanı sunuyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz en yeni yurt içi hisse senedi fonumuz 'Büyüyen Şirketler' tasarruf sahiplerine benzersiz bir yatırım teması sunarken aynı zamanda portföyleri de çeşitlendirme imkanı sağlıyor. Bu alanda uzun vadede ciddi bir değer görüyoruz ve yatırımcıların büyüyen şirketlerin üreteceği bu değere ortak olmasını istiyoruz. Ak Portföy Büyüyen Şirketler Yatırım Fonu'muzun tasarruf sahipleri tarafından büyük ilgiyle karşılanacağını düşünüyorum.

Ak Portföy, bugün itibarıyla yönettiği 300 milyar TL'ye varan varlık büyüklüğü ve yüzde 14 pazar payı ile Türkiye’nin en büyük özel sektör portföy yönetim şirketi. Ak Portföy'ün lider konumunu yenilikçi bakış açısıyla, farklı varlık sınıfları ve temalarda yeni ürünler geliştirerek güçlendireceğiz. Yurt içi ve yurt dışında yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeleri ve gelişen yatırım temalarını çok yakından takip ediyoruz. Ülkemizde tasarruf sahiplerinin yeni birçok varlık sınıfına yatırım yapabilmesini mümkün kılan rakipsiz bir yatırım fonu çeşitliliğimiz var.

Sektörde her zaman ilkleri gerçekleştiren öncü bir kurum olarak, yatırımcılarımıza daha fazla katma değer yaratabilecek yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz. Bunun bir yansıması olarak, Türkiye'nin büyüme odaklı şirketlerine yatırım yapan ilk ve tek yatırım fonu olma özelliği taşıyan Büyüyen Şirketler Yatırım Fonu’nu yatırımcılarımızla buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ak Portföy yatırımcıyı odağına alan yaklaşımıyla portföy yönetim sektörümüzü global standartlara taşımaya ve yatırımcılarımıza daha fazla katma değer yaratmayı hedefleyen yeni ürün ve hizmetler sunmaya devam edecek.