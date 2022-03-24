Borsada gong, Smart Güneş Teknolojileri için çaldı

Smart Güneş Teknolojileri, Borsa İstanbul’da düzenlenen gong treniyle işlem görmeye başladı. Böylece, yatırımcılardan 9,5 kat talep toplanan Smart Güneş Teknolojileri’nin halka arzında süreç başarıyla tamamlanmış oldu.

Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreninin ardından hisseleri “SMRTG” kodu ile işlem görmeye başlayan şirketin yüzde 24,97’si halka açıldı. Toplam büyüklüğü 534 milyon 713 bin 621 TL’yi bulan halka arz işlemi, QNB Finansinvest ve TSKB konsorsiyum liderliğinde gerçekleşti.

“Başarılı bir halka arz gerçekleştirdi”

Gong töreninde konuşan Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, şunları söyledi: “Değişen iklim koşulları ve enerji tedarikinde artan risklerle birlikte yenilenebilir enerjinin önemi gittikçe artmaya devam ederken, hem çevremizi korumak hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak açısından yenilenebilir enerji şirketlerimizi Borsamızda görmeyi çok değerli buluyorum. Bu kıymetli şirketimizin, yatırımcılarımızdan aldığı destekle dünya çapında rekabet eder hale gelmesi açısından bu halka arzı çok önemli buluyorum. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, yaklaşık 535 milyon TL halka arz tutarı ile 102 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla başarılı bir halka arz gerçekleştirdi.”