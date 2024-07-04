Borsada günün kazandıranı kimya petrol plastik, kaybettireni ise turizm oldu

Borsa günü yükselişle tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,5 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,87 ile kimya petrol plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile turizm oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanan istihdam verileri, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını aktardı.

Yatırımcıların gözü istihdam verilerinde

İstihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağında olacağını aktaran analistler, özellikle tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin ipucu verebileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.