Borsada halka arz rüzgarı 3 şirket daha gün sayıyor

Buna göre EKOS Elektric, 1000 Yatırımlar Holding ve Agrotech Borsa İstanbul’da paylarını halka arz edecek. Yılbaşından bu yana 50’ye yakın şirket 60 milyar lirayı aşkın bir halka arz gerçekleştirdi.

Tüm zamanların en yüksek değerli halka arzının gerçekleştiği 2023’te Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı da 8,5 milyonu geçti. Halka arzlar yeni yatırımcı sayısının artmasında önemli bir rol oynuyor. Hem şirketlerin hem yatırımcıların halka arzlara ilgisinin artarak sürmesi bekleniyor.

EKOS’un halka arzı 15-16 Kasım’da

SPK tarafından halka arzı onaylanan EKOS Electric’in halka arzı 15-16 Kasım tarihlerinde, EKOS koduyla “Borsada Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecek. Primer GIS (iletim şebekesi gaz yalıtımlı anahtarlama ekipmanı) teknolojisini tasarlayan ve üreten ilk Türk şirketleri arasında yer alan EKOS Electric’in halka arzı Deniz Yatırım liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşecek. Pay başına 12,77 TL sabit fiyatla gerçekleşecek halka arz ile şirketin çıkarılmış sermayesinin 220 milyon TL'den 280 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 60 milyon TL nominal değerli payların halka arzı yapılacak.

Yaklaşık çeyrek asırlık bir aile şirketi olduklarını belirten EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, “Enerjinin ya da elektriğin ihtiyaç olduğu her yerde elektrik altyapıları için teknoloji üreten bir şirketiz. Kurulduğumuz günden bu yana kendi mühendislik becerilerimizle geliştirmeye devam ettiğimiz teknolojilerimizi her gün bir adım ileri taşımaya, kaliteli ve yüksek üretim gücümüzle imal etmeye ve 4 kıtada 34 ülkeye ulaştırmaya devam ediyoruz.

Ülkemizden çıkan asırlık global bir marka olmak istiyoruz. Bu hedef, halka arz olmayı istememizdeki en önemli motivasyon oldu. Halka arzla birlikte kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi, ulusal ve uluslararası arenadaki konumumuzu üst seviyelere taşımayı ve yüzlerce yıl yaşayan bir şirket olmayı hedefliyoruz" dedi.

1000 Yatırımlar Holding 14-15 Kasım’da talep toplayacak

BinBin, GO Sharing, Q Charge, Algoritma ve Altay Enerji markalarını bünyesinde barındıran Türkiye’nin önde gelen yatırım işletme şirketlerinden 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin hisseleri de halka arz edilecek. Halka arz için 14-15 Kasım 2023 tarihlerinde talep toplanacak.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından gerçekleştirilecek olan halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL’den 47 milyon TL’ye yükselecek. Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 2,5 Milyon TL tutarındaki paylar da halka arza dahil edilerek, toplam 9.500.00 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından halka arz yoluyla ihraç edilecek yeni paylar ile elde edilecek fon; ağırlıklı olarak şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılmasında kullanılacak.

1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, halka arz kararıyla ilgili sürdürülebilir yatırım anlayışını benimseyen bir şirket olduklarını vurgulayarak; "Kuruluşumuzdan bu yana, farklı sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanarak, daha yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla yatırım yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Agrotech’in talep toplama tarihleri: 15-16-17 Kasım

Temelleri 2013 yılında atılan, akıllı tarım ve teknoloji alanında faaliyetlerine devam eden Agrotech halka arz için talep toplamaya başlıyor. Alnus Yatırım liderliğinde toplam 39 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum aracılığıyla pay başına 5,21 TL sabit fiyatla talep toplama 15 Kasım’da başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek.

200 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 100 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 300 milyon TL nominal değerli payların halka arzının büyüklüğü 1 milyar 563 milyon TL olacak. Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, “Bugün Antalya, Samsun, Uşak ve Balıkesir'de yaklaşık 180 bin metrekaresi sera olmak üzere toplam 2,7 milyon metrekare tarım alanında faaliyetlerimize devam ediyoruz.

Teknoloji alanındaki tecrübemizle kıtalara yayılan projeler hayata geçiriyoruz. Halka arz sürecimizle birlikte yatırımcıları akıllı tarım uygulamalarımız ve teknolojimize ortak olmaya davet ediyoruz. Tüm şeffaflığımızla kurumsal, halka açık bir marka olarak büyümemize devam etmek istiyoruz” dedi.

Halka arzdan elde edecekleri geliri yatırımda değerlendireceklerini vurgulayan Hümeyra Keskin, "İşletme sermayemizi güçlendirmenin yanı sıra net gelirimizin %40-50'sini Antalya Serik'te kurulu seramızın cam sera olarak yeniden inşa edilmesinde kullanacağız” diye konuştu.