Borsada, iki hisse için uygulanan yukarı adım kuralı kaldırıldı

Borsa İstanbul, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası payları için uygulanmakta olduğu açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralını kaldırdı. Böylece BIST 50 endeksi için açığa satışta yukarı adım kuralı kaldırılmış oldu.

Konuya ilişkin Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) paylarında gerçekleştirilecek açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulamasının 17 Ekim tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.