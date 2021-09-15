Borsada ışık hızıyla yükseldiler

Şebnem TURHAN

Borsa İstanbul’a 17 Mayıs’ta merhaba diyen Penta Teknoloji ve 8 Temmuz’da işlem görmeye başlayan Kütahya Şeker ve 2 Ağustos’tan bu yana sadece 30 işlem gününde fiyatlarını neredeyse 3’e katladı. Halka arz fiyatı 21 lira olan Kütahya Şeker bu süreçte yüzde 221,43 yükselerek 77,85 liraya çıkarken 32 liradan halka arz edilen Penta Teknoloji bu dönemde yüzde 278,57 yükselerek 130.80 liraya ulaştı. Penta Teknoloji Yıldız Pazar, Kütahya Şeker ise Ana Pazar’da işlem görüyor. Bu borsanın iki hızlı yenisini ise Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Diriliş Tekstil takip etti. Diriliş Tekstil ise yüzde 110,43 yükselerek fiyatını ikiye katladı. Dördüncülük ise sadece 10 gündür Borsa İstanbul’da işlem görmesine rağmen fiyatı yüzde 94,73 yükselen Yeo Teknoloji Enerji’nin oldu.

Ağustos ayı Borsa İstanbul BİST 100 endeksi için oldukça iyi geçti. Ağustosta gelişmiş ülkeler arasında tartışmasız en iyi performansı gösteren BİST 100 endeksinin yanı sıra banka ve holding hisseleri de yükselmişti. Yabancı yatırımcıdan ise neredeyse net 500 milyon dolarlık yani son dönemin en iyi girişlerinden biri yaşanmıştı. Eylül ayı ise dalgalı başladı. Geçen hafta Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamaları, yurtdışı piyasalardaki kararsız süreçler Borsa İstanbul’un pozitif tarafta kalmasını zorlaştırdı. Ağustos sonunda yılbaşından bu yana kaybını sıfırlayan BİST 100 endeksi dün itibariyle yeniden yüzde 2,67 kayıpta görünüyor.

Piyasa değeri de 4 kat arttı

Bazı hisselerin çok hızlı bir yükseliş gösterdiği 2 Ağustos’tan bu yana ise BİST 100 endeksi yüzde 2,69 getiri sağladı yatırımcısına. Fiyatını bu sürede üçe, ikiye katlamayı başaran hisseler ise BİST 100’ün çok çok üzerinde performans gösterdi. Birinciliği alan Penta Teknoloji 17 Mayıs’ta işlem görmeye başladı. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 16,17 seviyesinde. Son dönemde yaşadığı yükselişlerin ardından piyasa değeri ise 5.6 milyar liraya yükseldi. Halka açıldığında piyasa değeri 1.4 milyar lira idi. 17 Mayıs’tan bu yana piyasa değeri de 4’e kat artmış oldu.

Kütahya Şeker borsada daha yeni. 8 Temmuz’da işlem görmeye başladı. 2 Ağustos’tan bu yana hisseleri yüzde 221,43 yükseldi. Piyasa değeri ise 3.5 milyar lira seviyesine çıktı. Halka açıldığında piyasa değeri 966 milyon lira idi. Yani 8 Temmuz’dan bu yana şirket piyasa değerini de 3.6 kat artırmayı başarmış oldu.

Diriteks Diriliş Tekstil ise Yakın İzleme Pazarı’nda ve sık sık özel durum açıklamalarıyla gündeme gelen bir şirket. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na dün yaptığı açıklamada da 1 milyon lira peşin ödeme yapılarak Halkbank kredilerini 24 ay vadeli yüzde 18 sabit faiz oranı ile yeniden yapılandırdıklarını duyurdular. Yapılandırmada 2022 Mayıs-Ağustos ve Kasım aylarında taksitlere ek toplamda 1.500.000 TL balon ödeme konduğu kaydedildi.

Borsa İstanbul Diriteks'i uyarmıştı

Diriteks’in 10 Şubat tarihli KAP açıklamasında Halkbank’a ait borcun 36 ay vadeli aylık sabit ödemeli olarak yeniden yapılandırıldığı duyurulmuştu. 30 Haziran’da ise KAP’a finansal durumun iyileştirilmesi ile üretim faaliyetinin başlaması konusunda Borsa İstanbul’un uyarısı üzerine alınacak tedbirler için genel kurul toplantısı yapılacağı belirtilmişti.

8 günde piyasa değeri 2'ye katlandı

Tüm bu yükselişte en dikkat çeken ise Borsa İstanbul’a henüz 3 Eylül’de katılan Yeo Teknoloji Enerji hisselerinde yaşandı. 22 liradan halka arz olan şirket ilk işlem gününden bu yana sürekli tavan yapıyor. Şirketin hisse fiyatı 42.84 liraya yükseldi. Halka açıldığında piyasa değeri 528 milyon lira olan şirketin piyasa değeri 1 milyar 28 milyon liraya çıktı. Bu 8 işlem gününde piyasa değerinin ikiye katlandığını gösteriyor. Hisse fiyatındaki artış da yüzde 94,73 seviyesinde.