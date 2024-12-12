Borsada işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding'e kayyum atandı

Borsa İstanbul'da 1998'den beri işlem gören Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) için kayyum kararı verildi.

Hissedarlar Asuman Öztürk, Fikret Yavuz Erterman, Muhammet Uğur ve Orhan Koçer'in açtığı davada üç kişi kayyum atandı.

Şirkette yeni yönetim oluşuncaya kadar mali müşavir bağımsız denetçi Hilmi Yaman Bilgin, Prof. Dr. Ayşe Pamukçu ve Prof. Dr. Necla Akdağ Güney kayyum olarak atandı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderdiği açıklamasında şirketin pay sahiplerinin İstanbul 3'üncü Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak kayyum atanmasını istediği, mahkemenin bunun sonucunda karar verdiği kaydedildi.