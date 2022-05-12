Borsada kayıp yüzde 3'ü aştı

Küresel ekonomik büyüme ve enflasyonist baskılara ilişkin endişelerden kaynaklı yatırımcıların riskli varlıklardan kaçma eğilimi sürüyor. Azalan risk iştahına paralel Borsa İstanbul da satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

Güne yüzde 1 düşüşle başlayan BIST 100 endeksinde ilerleyen saatlerde kayıplar hızlandı ve yüzde 3'ü aştı. BIST 100, yüzde 3,27 düşüşle 2.373 puana kadar geriledi.

Sektör endekslerinin hepsinde düşüş gözlendi. Bankacılık endeksi yüzde 2,5, holding endeksi ise yüzde 3,5 değer kaybetti.

Oyak Çimento yüzde 7,40, Alarko Holding yüzde 5,7, Esenboğa Elektrik yüzde 5,5, Kardemir ise yüzde 5,1 ile en fazla düşüş yaşayan şirketler oldu.

ABD doları değer kazanmaya devam ediyor

Öte yandan dün ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte güçlenen ABD doları, kazanımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Dolar endeksi, 104,21 ile 20 yılın en yüksek seviyesini gördü. EURUSD, 1,044 ile Ocak 2017'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Dolar/TL de gün içinde 15,40 seviyesinin üzerini gördü. Euro/TL ise 16,14 civarında seyrediyor.

Altının onsu ise negatif bir seyir izliyor. Düne göre yüzde 0,15 düşüş yaşayan ons altın 1849 dolardan alıcı buluyor.