Borsada rekor üstüne rekor

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 29,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 46,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,04, holding endeksi yüzde 1,86 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,18 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Güne dünya borsalarına paralel sakin başlayan Borsa İstanbul'da, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı sonrası güçlenen alımlar BIST 100 endeksini rekor seviyelere taşıdı. Endeks, gün içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.759,19 puanı görürken, kapanış rekorunu da 1.736,88 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.750 puanın direnç, 1.670 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.