Borsada satışlar devam ediyor

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,45 puan ve yüzde 1,01 değer kaybederek 3.392,43 puana geriledi.

İlk işlemlerin ardından endekste kayıp yüzde 2'yi aşarken, bankacılık endekside günlük düşüş yüzde 7,5'i buldu. Garanti, Akbank, Yapı Kredi ve Vakıfbank'ta devre kesici devreye girdi. Devre kesici sonrası işlemler yeniden başlarken, satış ağırlıklı seyir devam etti. Bankacılık hisselerindeki kayıpların yüzde 10'a dayanması ile devre kesici ikinci kez çalıştı.

Akbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi ve İş Bankası'nın kaybı yüzde 10'a ulaşırken, Garanti BBVA yüzde 9 düşüş kaydetti.

Borsa İstanbul'da dün bankacılık sektöründe yoğunlaşan satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,09 değer kaybederek 3.426,88 puandan kapandı.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısına kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed'in gelecek hafta, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamalara girerken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunuyor.

Yurt içinde ise bir süredir küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksinde yaşanan düzeltmenin devam edip etmeyeceğinin izleneceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretiminin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 puanın destek, 3.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Marbaş Merkul Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru:

Volatilitenin devam etmesini bekliyoruz

"Piyasaların en önemli kurallarından biri sert yükselişlerin sert geri dönüşleri olmasıdır. Uzmanlar bir süredir Borsa İstanbul’daki sert yukarı hareketlere ilişkin olarak bu ortamda geri çekilme sert olur uyarıları yapıyordu, dün bu günlerden biriydi.

Dün öğleden sonra Amerika’da enflasyon rakamlarının beklentilerden yüksek gelmesi ile FED’in faiz artış patikasında elini arttıracağı fiyatlaması yurt dışı hisse senedi piyasalarında satışlara sebep oldu, bir süredir yurt dışından pozitif ayrışan Borsa İstanbul, bu tetiklenmeyle akşam üzeri önce bankalarda başlayan ardından genele yayılan satış dalgası ile devre kesti.

Takip ettiğimiz bu güçlü rallide artan risk iştahı paralelinde kredili ve limitli pozisyonların ağırlığı artmıştı. Şimdi önümüzdeki birkaç gün bu pozisyonların tasfiyesi aşamasında piyasada volatilitenin devam etmesini bekliyoruz. Diğer yandan son birkaç yıldır piyasada kurumsal ve yabancı yatırımcı takaslarının düşmüş olması, bu tip risk-off günlerde satışların derinleşmesine ve endeksin devre kesmesine neden oluyor, benzer günleri daha önce de yaşadık. Geri çekilmeleri alış fırsatı olarak değerlendirmeye devam ediyoruz.

Teknik olarak bugün için 3.350 seviyesi önemli destek, daha aşağıda 3.200 seviyesi var bu seviye üzerinde yükselen trend algısı geçerli olmaya devam edecek. 3.200 seviyesi altında günlük kapanışlar olursa o zaman daha temkinli olmakta fayda göreceğiz."

BIST 50'de yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 11/02/2021 tarih ve 7/211 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu paylarda 14/09/2022 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır." denildi.

Akbank'da dikkat çeken satış

Dün yaşanan sert düşüşe bankacılık endeksi öncülük etmişti. BIST Bankacılık Endeksi yüzde 7,5 değer kaybı yaşarken, Akbank'a ilişkin hisse satış haberi dikkat çekti.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Akbank tarafından gerçekleştirilen pay alım satım bildirimine göre; Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı’nca, 13 Eylül 2022 tarihinde Akbank payları ile ilgili olarak 18,9473-18,9473 TL fiyat aralığından 8 milyon TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte vakfın, Akbank sermayesindeki payları 13 Eylül 2022 tarihi itibariyle yüzde 0,223’ten yüzde 0,070’e geriledi.

Dün Akbank ve İş Bankası yüzde 10 düşüş yaşarken, Erdemir yüzde 8,7 kayıp yaşamıştı.