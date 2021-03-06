Borsada şirketler, ortaklarına 22.3 milyar lira dağıtacak

UFUK KORCAN

Borsa İstanbul, geçen ayın son haftasında yaşadığı sert düşüşün yaralarını sardı ama yine 1.550 puanı geçmekte zorlandı. Endeks bazında her ne kadar yaraların büyük kısmı sarılsa da hisse bazlı bakıldığında çok sayıda hissenin borsanın düşüşe geçtiği 19 Şubat tarihindeki seviyelerinin altında kaldığı görüldü. Piyasaların gündeminde yine ABD’de süren enflasyonist beklentiler ve 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş vardı. ABD’de uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselişinin Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara yabancı girişini azaltacağı endişeleri, bu ülke para birimlerinde baskı yaratıyor. Öte yandan faiz artışlarının temettü geliri için hisse senedi yatırımı yapanların, tahvili tercih edebileceği kaygısı da borsalarda satışlara neden oluyor.

Uzun vadeli düşünün!

Gelişmiş ülke piyasalarında yatırımcılar, hisse senedi değer artışının yanında şirketlerin verdikleri temettüye (kâr payı) de büyük önem veriyor. Geçtiğimiz haftalarda bu sayfada uzun vadeli düşünen ve temettü verimi yüksek hisselere yatırım yapanların, önemli kazançlar elde ettiklerini yazmıştık. Bugün de 2020 yılında elde ettikleri kâr rakamlarından temettü dağıtma kararı alan şirketleri inceleyeceğiz. Şu ana kadar 65 şirket bu yıl içerisinde ortaklarına temettü dağıtacağını açıkladı. Toplam piyasa değerleri 525 milyar TL’nin üzerinde olan bu şirketlerin dağıtacaklarını açıkladıkları net temettü tutarı toplam 22.3 milyar TL’yi buluyor.

Erdemir ilk sırada

Temettü dağıtma kararı açıklayan şirketler arasında en yüksek temettü verimine sahip şirketin Ereğli Demir Çelik (Erdemir) olduğu görülüyor. 23 Mart tarihinde 5.5 milyar TL net temettü dağıtacak Erdemir’in temettü verimi yüzde 11.9 seviyesinde. Erdemir’i, yüzde 10.6 temettü verimi ile İsdemir takip ediyor. Üçüncü sırada ise yüzde 8.4’lük temettü verimi ile Enerjisa geliyor. Enerjisa 9 Nisan’da 963.7 milyon TL’lik temettü ödemesinde bulunacak. Bu temettülerden yararlanmak için ödeme tarihinden 1 gün önce hisse senedi sahip olmak yeterli.

Şunu hatırlatmakta yarar var. Temettü ödemesiyle birlikte hissenin fiyatı da değişiyor. Ayarlanmış fiyat, son kapanıştan brüt temettü çıkartılarak belirleniyor.

Borsada 1.5S0 seviyesi önemli

Borsa İstanbul’da BİST 100 Endeksi bir kez daha 1.550 seviyesini geçmeyi başaramadı. Küresel piyasalardaki satış baskısının da etkisiyle haftanın son işlem günlerinde dar bantta hareket eden BİST 100 Endeksi’nde, 1.550 kısa vadede ilk güçlü direnç olmaya devam ediyor. Bu seviye geçilemediği sürece yükselişlerin tepki hareketi olarak değerlendirileceği söyleniyor. Aşağıda ise 1.515 ve 1.500 takip edilecek ilk ara destek noktaları. 1.480 - 1.470 aralığı ise güçlü destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 1.570 ve 1.582 seviyeleri direnç noktaları.

Dolarda yükseliş sürecekmî?

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte Türk Lirası da değer kaybetmeye başladı. Faizlerdeki yükseliş hareketi kurlarda yukarı yönlü baskılara neden oluyor. Önümüzdeki günlerde de tüm gelişmekte olan para birimlerinin gözü ABD tahvil faizlerinde olmaya devam edecek. Dolar/TL paritesinde 7.50 seviyesinin aşılması halinde 7.60’a kadar yükseliş olabilir. ABD tahvil faizlerinde gevşeme olması halinde ise dolar/TL’de ilk aşamada 7.28’e kadar düşüş görülebilir. Daha alt seviyelerde 7.11 ve 7.00 seviyeleri diğer destek noktaları. 7.60’ın aşılması halinde ise 7.80 seviyesi gündeme gelebilir.